Пятидесятилетняя москвичка убила гражданского мужа на юге Москвы

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Россия, Москва, Бирюлёвская улица Карта всех событий

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 50-летней москвички, которая подозревается в убийстве гражданского мужа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 3 апреля в квартире дома по улице Бирюлевской. Между гражданскими супругами разгорелся скандал. Не совладав с эмоциями, женщина нанесла сожителю несколько ударов острым предметом. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на месте.

Во время допроса подозреваемая признала свою вину. Ей предъявили обвинение и скоро изберут меру пресечения.

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