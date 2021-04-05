Проект «Герои Подмосковья» продолжится в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цикл публикаций по программе информационно-патриотического проекта «Герои Подмосковья» продолжится в 2021 году. В скором времени будет рассказано о подвигах летчика Виктора Талалихина, а также артиллеристов, которые остановили вражеские танки на Бородинском поле.

Проект стартовал в марте 2020 года. Каждый день публиковалась история одного из участников Великой Отечественной войны. Каждый герой был уроженцем Московской области. Всего в прошлом году было рассказано более чем о 280 солдатах и офицерах Красной армии.

— В этом году героями материалов станут военные не только из Подмосковья. Подвиги на территории Московской области совершали бойцы и офицеры со всей большой страны. Им и будут посвящены очередные истории о Великой Отечественной войне, — рассказал главный редактор издания «Вести Подмосковья» Алексей Турлаев.

При этом он уточнил, что временные рамки в основном затронут 1941 и 1942 годы. Тогда на территории региона шли ожесточенные бои. Летом 1941 года в области стали строить оборонительные сооружения. Сотни тысяч жителей региона отправились на фронт, а в июле в небе над Подмосковьем начались первые воздушные бои. Осенью немецкая армия оккупировала большую часть запада области. Во время контрнаступления советских войск враг был отброшен от границ Москвы, сообщается на сайте «Вести Подмосковья».

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