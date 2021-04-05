Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Проект «Герои Подмосковья» продолжится в 2021 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «Герои Подмосковья» продолжится в 2021 году

Елена Фролова

Общество

Цикл публикаций по программе информационно-патриотического проекта «Герои Подмосковья» продолжится в 2021 году. В скором времени будет рассказано о подвигах летчика Виктора Талалихина, а также артиллеристов, которые остановили вражеские танки на Бородинском поле.

Проект стартовал в марте 2020 года. Каждый день публиковалась история одного из участников Великой Отечественной войны. Каждый герой был уроженцем Московской области. Всего в прошлом году было рассказано более чем о 280 солдатах и офицерах Красной армии.

— В этом году героями материалов станут военные не только из Подмосковья. Подвиги на территории Московской области совершали бойцы и офицеры со всей большой страны. Им и будут посвящены очередные истории о Великой Отечественной войне, — рассказал главный редактор издания «Вести Подмосковья» Алексей Турлаев.

При этом он уточнил, что временные рамки в основном затронут 1941 и 1942 годы. Тогда на территории региона шли ожесточенные бои. Летом 1941 года в области стали строить оборонительные сооружения. Сотни тысяч жителей региона отправились на фронт, а в июле в небе над Подмосковьем начались первые воздушные бои. Осенью немецкая армия оккупировала большую часть запада области. Во время контрнаступления советских войск враг был отброшен от границ Москвы, сообщается на сайте «Вести Подмосковья».

Читайте также: Яблони назвали именами Героев Советского Союза

Подвиг героевВеликая Отечественная войнапубликации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в