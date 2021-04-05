Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Житель Домодедова выращивал коноплю в арендованных квартирах
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Житель Домодедова выращивал коноплю в арендованных квартирах

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Северный, Северная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции в Домодедове задержали 23-летнего мужчину, который выращивал коноплю. Культивированием запрещенных растений он занимался в арендованных квартирах. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сигнал о том, что 43-летний квартиросъемщик занимается противоправной деятельностью, поступил полицейским от владельца жилплощади на улице Северной.

Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили, что там созданы все условия для выращивания наркотикосодержащих растений. В жилище были оборудованы два термобокса, оснащенные вентиляцией, дневным освещением, а также системой капельного полива. Правоохранители нашли 23 горшка с растениями и банку с веществом растительного происхождения.

Стражи порядка задержали молодого съемщика квартиры. Мужчина рассказал, что занимался выращиванием конопли с 2018 года. Он назвал адрес еще одной квартиры, которую также арендовал для аналогичной деятельности. В ней полицейские нашли три термобокса, 11 горшков с растениями, а также различные емкости с веществом растительного происхождения. В квартире находились коробки с корневой системой и упаковки с семянами. Здесь же были найдены электронные весы, вакууматор и материал для упаковки.

По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого отправили под домашний арест.

Читайте также: Пятидесятилетняя москвичка убила гражданского мужа на юге Москвы

домашний арест
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в