Житель Домодедова выращивал коноплю в арендованных квартирах

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Северный, Северная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции в Домодедове задержали 23-летнего мужчину, который выращивал коноплю. Культивированием запрещенных растений он занимался в арендованных квартирах. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сигнал о том, что 43-летний квартиросъемщик занимается противоправной деятельностью, поступил полицейским от владельца жилплощади на улице Северной.

Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили, что там созданы все условия для выращивания наркотикосодержащих растений. В жилище были оборудованы два термобокса, оснащенные вентиляцией, дневным освещением, а также системой капельного полива. Правоохранители нашли 23 горшка с растениями и банку с веществом растительного происхождения.

Стражи порядка задержали молодого съемщика квартиры. Мужчина рассказал, что занимался выращиванием конопли с 2018 года. Он назвал адрес еще одной квартиры, которую также арендовал для аналогичной деятельности. В ней полицейские нашли три термобокса, 11 горшков с растениями, а также различные емкости с веществом растительного происхождения. В квартире находились коробки с корневой системой и упаковки с семянами. Здесь же были найдены электронные весы, вакууматор и материал для упаковки.

По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого отправили под домашний арест.

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