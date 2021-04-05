Безработного москвича избили и лишили телефона у торгового центра на юго-востоке столицы

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улица Перерва Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые на юго-востоке Москвы избили 40-летнего безработного и похитили у него мобильный телефон. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел ранним утром в субботу возле торгового центра на улице Перерве в столичном районе Марьино. Пострадавший сообщил полицейским, что стал жертвой грабителей, которые отобрали у него телефон и жестоко избили. Медики диагностировали у мужчины закрытый перелом кисти, а также множественные ушибы.

Стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления двоих безработных 1999 и 2000 года рождения. В отношении мужчин возбудили дело по статье «Разбой».

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