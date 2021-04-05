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Росреестр предложил упростить дачную амнистию и сделать ее бессрочной
Фото: pixabay.com

Росреестр предложил упростить дачную амнистию и сделать ее бессрочной

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Росреестр предложил реформировать дачную амнистию, упростив оформление прав наследников на землю по документам старого образца и сделав саму дачную амнистию бессрочной. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 5 апреля.

Статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий пояснил, что вопрос оформления прав наследников на землю, которые были предоставлены предыдущим владельцем, остается одним из нерешенных.

— Если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, на котором строить нельзя, то, несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни его детям, ни внукам. Этот участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти, — уточнил Бутовецкий.

Так, Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. По словам замглавы ведомства, все права граждан бессрочного пользования будут признаваться правом собственности. Это не будет зависеть от вида их разрешенного использования.

Согласно законопроекту, также будет подтверждено право собственности в случае, если у гражданина нет на руках всех необходимых документов, передает слова Бутовецкого РИА Новости.

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