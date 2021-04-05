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СМИ: Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара
Фото: pixabay.com

СМИ: Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара

Виктория Родимкина

Потребление

Минсельхоз планирует контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта. Об этом сообщил источник в ведомстве «Известиям» в понедельник, 5 апреля.

— Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, — говорится в сообщении.

По данным источника, у каждого завода теперь будет квота на изготовление и продажу товара рознице. Квота будет складываться из двух составляющих — потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах.

Уточняется, что Минсельхоз совместно с Союзроссахаром работают над распределением объемов поставок между производителями.

Ранее эксперт объяснил, почему в России не будет дефицита сахара.

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