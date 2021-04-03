Россияне назвали сумму, которую ежемесячно тратят на самое необходимое

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От 15 до 30 тысяч рублей ежемесячно тратит большинство российских семей на самые необходимые товары и услуги. Об этом следует из данных исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

— Около 13 процентов семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9 процента обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц. У 29,7 процента семей эти затраты составляют 30–50 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

Чуть больше трети семей тратят на продукты питания и самое необходимое 25-50 процентов своего бюджета, а каждая пятая — от 50 до 75 процентов. При этом 18,5 процента опрошенных отметили, что им требуется менее 25 процентов семейных средств для удовлетворения базовых потребностей, сообщает РИА Новости.

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