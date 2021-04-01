Сладкая революция. Что будет с ценами на сахар в России

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Некоторые розничные торговцы могут поднять цены на сахар под предлогом перебоев на рынке, однако сахарной революции россиянам опасаться не стоит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразили экономисты. Они рассказали, исчезнет ли сахар с полок магазинов и вырастет ли его стоимость.

Ранее источники газеты «Известия» заявили, что уже больше недели крупные торговые сети не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированной цене в 36 рублей. Заводы на некоторое время (с 22 марта) попросту перестали его продавать в ожидании обещанных властями субсидий — с 1 апреля правительство вводит компенсации затрат на производство в размере пяти рублей за килограмм сахара. В связи с этим, говорят собеседники издания, магазины перестали получать сахар, тогда как запасы торговых сетей рассчитаны на пару недель, после чего ситуация рискует стать критической.

Тем не менее Россию вряд ли ждет дефицит сахара, и на то есть несколько причин, заявил «ВМ» ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

— Для нас это маловероятная вещь, так как у нас есть собственное производство, а также с 2019 года образовались довольно большие запасы сахара, — пояснил он. — Думаю, что дело не только в позиции производителей — оптовым торговым организациям, как я понимаю, субсидий никто не обещал, им приходится торговать тем, что имеется, причем по фиксированной цене.

По мнению эксперта, перебои в розничных сетях если и будут возникать, то очень кратковременные. Более того, вряд ли эти пертурбации коснутся потребителей, хотя ретейлеры могут воспользоваться сложившейся ситуацией как предлогом для повышения конечных цен, допустил собеседник издания.

— Этого я не исключаю, да и у оптовиков тоже есть свои интересы. Они могут играть со своей торговой политикой, ожидая пополнения запасов от производителей, — сказал Колганов.

Он уточнил, что не все розничные торговцы получают сахар напрямую от заводов. Некоторые предприятия его закупают у оптовых торговых организаций, что, по мнению экономиста, может стать еще одним поводом для завышения цен.

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Впрочем, говорит специалист, сахар может подорожать только «в очень небольших пределах», поскольку за положением дел очень пристально следит кабинет министров, и он не позволит ситуации стать драматичной, как, например, было около 20 лет назад.

— Тогда все было намного серьезнее. В ноябре 1991 года (министр экономики и финансов РСФСР — прим. «ВМ») Егор Гайдар объявил, что со 2 января 1992 года будет переход к свободным розничным ценам. И все прилавки опустели моментально, — напомнил Колганов. — В плановой экономике возник страшный дефицит. Многие видели эти кадры с драками за вывезенную в торговый зал тележку с сосисками. При этом склады были забиты товарами, но ничего не шло в магазины, а попытки доставить продукцию в магазин пресекались силой.

Все это экономист назвал реакцией на непродуманное и несвоевременное объявление о мерах поддержки. Текущая паника среди магазинов, о которой пишут СМИ, — это еще один пример не самой удачной политики, полагает эксперт.

— Здесь тоже можно было бы предполагать, какие последствия могут быть от решения объявить о субсидиях заранее. Но тут всего неделя прошла, и за нее вряд ли можно успеть опустошить прилавки, — заключил экономист.

В свою очередь доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин счел проблему с поставками сахара немного надуманной, поскольку речь идет о продукте длительного хранения.

— За две недели эта ситуация не приведет к сахарной революции. Я здесь вижу попытку поднять градус обсуждения на фоне той проблемы, которая для меня, честно говоря, не очень существует, — сказал собеседник «ВМ».

Он усомнился в том, что магазины поднимут цены из-за отсутствия на то резонных оснований. Во-первых, отмечает Марголин, заводы не повышали отпускную цену. Во-вторых, торговым сетям так или иначе придется считаться с существующим спросом и платежеспособностью населения, полагает эксперт.

— Все это — временные вещи, особых драматических последствий не будет, — резюмировал он.

По последним данным, ФАС опровергла информацию о перебоях с поставками сахара.

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