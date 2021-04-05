Восемь россиян задержали в Дубае за участие в обнаженной съемке

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В Дубае за участие в съемке обнаженными в отеле были задержаны 40 человек, среди них восемь россиян. Об этом сообщили в генконсульстве России в понедельник, 5 апреля.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе высотного здания в курортном районе Дубая.

В ведомстве пояснили, что полная информация о случившемся от местной полиции пока не поступила.

— Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные обратились в генконсульство РФ за помощью, однако, добавили в ведомстве, вменяемая им статья довольно серьезная — участие в развратных действиях, сообщает РИА Новости.

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