Свыше 170 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 170 жилых домов на территории столичного региона поставили на кадастровый учет за первый квартал 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

— С января на кадастровый учет был поставлен 171 жилой дом в 25 муниципалитетах региона. Из этого числа 156 многоквартирных домов и 15 таунхаусов, — уточнили в ведомстве.

Как рассказала руководитель министерства Инна Федотова, самое большое количество зданий было поставлено на учет в Наро-Фоминске, Мытищах и Подольске. Там были внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в общей сложности 82 объекта недвижимости, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В десятку рейтинга также вошли Ленинский округ и Красногорск, где на учет поставили по одиннадцать домов; Раменский округ и Истра — по восемь зданий; Пушкино (семь домов), Королев и Котельники (по пять объектов недвижимости).

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