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Раскрыто убийство курсанта в Санкт-Петербурге семилетней давности
Фото: nekrasovka.mos.ru

Раскрыто убийство курсанта в Санкт-Петербурге семилетней давности

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудникам полиции удалось раскрыть убийство курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России, которое было совершено в феврале 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Было установлено, что 19-летний курсант второго курса университета был убит выстрелом из огнестрельного оружия на улице Уточкина в Санкт-Петербурге, когда возвращался домой. Уточняется, что молодой человек был одет в форменное обмундирование.

Выяснилось, что к убийству имеет отношение 32-летний петербуржец, который на данный момент отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. В 2018 году суд приговорил его к 19,5 года лишения свободы за серию тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчина признался в совершении преступления. Следователи предъявили ему обвинение по статье «Убийство». Работу по раскрытию преступления контролировало руководство МВД России.

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