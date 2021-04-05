МИД РФ допустил применение военно-технических мер в ответ на ракетные угрозы Запада

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России не исключило применение военно-технических мер в ответ на возникающие в западных странах ракетные угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 5 апреля.

— Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы, — сказала представитель дипведомства.

Мария Захарова пояснила, что в последнее время все чаще звучат заявления от Пентагона о планах создать и развернуть в разных регионах мира наземные ракеты средней и меньшей дальности.

Помимо США, к враждебным действиям перешли военные Великобритании, добавила дипломат.

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