Около 600 летних кафе откроют свои двери для посетителей в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Почти 600 летних кафе откроются на территории Московской области весной 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

— Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятной погоде ожидается запуск порядка 600 летних кафе, — пояснил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, сезонные кафе востребованы у жителей региона. Например, в 2020 году в области принимали посетителей около 580 летних заведений общественного питания, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как подчеркнул министр, все они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Кафе будут открыты для желающих до середины ноября.

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