Диетолог пояснила, какой вред витамины могут наносить организму

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О том, какие витамины влияют на организм человека, рассказала врач-диетолог Елена Евдокимова. Она также пояснила, что, помимо пользы, они могут наносить и вред здоровью.

Почти все полезные вещества можно получить из фруктов и овощей. Если питание организовано грамотно, а сам человек ведет здоровый образ жизни, то он в достаточном количестве получает необходимые ему витамины.

Бывают такие состояния, при которых организму требуется помощь. Например, витамины являются настоящими помощниками для человека, когда он испытывает стресс или различные эмоциональные нагрузки. Врачи рекомендуют употреблять их при тяжелом физическом труде, во время беременности и при хронических заболеваниях.

— Например, если в рационе преобладают углеводов, то организму нужны витамины В1, В2, и С. А при недостатке белка нарушается преобразование каротина в витамин А, — пояснила Елена Евдокимова.

Вместе с тем организму резко требуется витамин С, укрепляющий иммунитет, сосудистую стенку, если человек курит. О нехватке минералов могут свидетельствовать частые мигрени, отеки, сонливость, чрезмерное выпадение волос, шелушение кожи, слезоточивость, перхоть и слоение ногтей.

При этом, по словам диетолога, перечисленные признаки могут говорить о простом авитаминозе. Точно определить дефицит какого-либо витамина поможет только обследование и анализ крови на витаминный статус. Лишь врач может с точностью сказать, какой витаминно-минеральный комплекс необходим пациенту, отмечает Nation News.

Эксперт также подчеркнула, что витамины не являются лекарством. Однако даже их должен назначать специалист, так как передозировка витаминов D, А, В и С может привести к негативным последствиям: нарушению обмена веществ, а также поражению печени. Их не стоит принимать во время острых форм заболеваний.

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