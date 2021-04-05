Ученые назвали «суперпродукт» от многих серьезных заболеваний

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Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали масштабное эпидемиологическое исследование, которое дало новые знания о йогурте.

Ученые проанализировали данные 1,4 миллиона человек из Соединенных Штатов, Европы и Азии и установили, что употребление клетчатки и йогурта значительно уменьшает риск развития рака легких. У людей с максимальным потреблением йогурта риск развития онкологии был на 33 процента ниже чем у тех, кто вообще не ел этот продукт.

Также употребление йогурта снижает риск возникновения рака пищевода, мочевого пузыря и кишечника.

Кроме того, ученые сообщили, что употребление двух и более порций йогурта в неделю способствует уменьшению риска развития аденомы в прямой кишке.

Йогурт может нормализировать повышенное артериальное давление. Пробиотики, которые содержатся в этом продукте, могут облегчить симптомы волчанки. Также йогурт может предотвратить отравление тяжелыми металлами, восполнить дефицит витаминов и помочь похудеть, сообщается на портале «ИноСМИ».

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