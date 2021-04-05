Ухажер с сайта знакомств оставил москвичку без кошелька и золотых украшений

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Жительница столицы заявила в полицию, что ее обокрал мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

45-летняя женщина познакомилась с мужчиной на одном из специализированных сайтов. Вскоре после этого они встретились в кафе и договорились о новой встрече. Через несколько дней парочка приятно провела время, отдохнув в увеселительных заведениях, где они распивали спиртные напитки. После этого женщина пригласила нового приятеля к себе в квартиру на улице Петрозаводской и оставила гостя на ночь. Утром она обнаружила, что ее спутник скрылся. Вместе с ним пропали кошелек с деньгами и банковскими картами из сумки женщины, а также несколько дорогостоящих ювелирных изделий, включая кольцо с бриллиантом, цепочку с кулоном и украшение для пирсинга. Помимо этого, пострадавшая недосчиталась 45 евро, которые хранились вместе с украшениями. Материальный ущерб составил более 72 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Через некоторое время мужчину задержали и арестовали. Им оказался 43-летний уроженец Азербайджана, который ранее уже дважды был судим за кражи. Подозреваемый не стал отрицать своей причастности к преступлению и дал признательные показания.

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