Выставка «Лида Борелли — актриса театра и кино» открылась в Музее кино

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В преддверии перекрестного Года музеев России и Италии в Музее кино на ВДНХ открылась выставка «Лида Борелли — актриса театра и кино». Экспозицию можно посетить до 22 мая, сообщается на сайте музея.

Поклонники итальянского кино увидят копии фондовых фотоматериалов и документов о жизни и творчестве актрисы Лиды Борелли, звезда которой взошла в 1910-х годах.

Лида Борелли родилась в 1887 году в актерской семье и начала выступать на сцене уже в детстве. В разные периоды своего творчества Борелли состояла в труппах режиссеров Руджеро Руджери, Эрмето Новелли, выступала на сценах разных городов Италии. В круг ее друзей входили самые яркие творцы Италии первой четверти XX века.

К выставке приурочена специальная программа кинопоказов итальянского кино.

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