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Московскую консерваторию закончат реконструировать в 2021 году
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Московскую консерваторию закончат реконструировать в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 13 Карта всех событий

Московскую консерваторию закончат реконструировать в четвертом квартале 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В настоящее время рабочие занимаются отделкой внутренних помещений и обновлением инженерных систем. Кроме того, работы ведут в третьем учебном корпусе консерватории. В здании обустраивают учебные классы и ремонтируют фасад.

— Работы по реставрации и реконструкции учебных корпусов Московской государственной консерватории ведутся за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день в первом учебном корпусе выполнены работы и переданы в эксплуатацию учебные помещения на четвертом и пятом этажах, — отметил Сергей Левкин.

Реставрация консерватории началась в 2011 году. Специалисты уже отремонтировали Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, а также другие помещения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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