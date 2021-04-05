Кудрин рассказал о мерах, которые помогут вдвое снизить уровень бедности в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Снижение уровня бедности в России в два раза можно добиться раньше 2030 года, если принимать специальные меры. Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник, 5 апреля.

Он пояснил, что в ближайшие годы можно добиться снижения уровня бедности в стране. Часть предложений Счетной палаты была посвящена этому вопросу.

— Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели. И мы эти предложения предлагаем, в том числе правительству, — сказал Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что пока не планирует раскрывать содержание этих предложений, так как они относятся к категории «социально чувствительных». Он уточнил, что «много обещаний вызывает много ожиданий». Алексей Кудрин заверил, что предложения уже рассматривают в кабмине, сообщает РИА Новости.

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