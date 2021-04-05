Правительство РФ планирует перенести отчет в Госдуме из-за послания президента

Фото: Правительство РФ

Правительство России может перенести отчет в Государственной думе с 21 апреля, так как на этот день назначено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского премьер-министра Борис Беляков в понедельник, 5 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля.

— Так как послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату, — цитирует Бориса Белякова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что кабмин России одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе. Это, по мнению правительства, будет способствовать реализации совместных проектов.

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