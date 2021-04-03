Правительство РФ одобрило продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе

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Кабмин одобрил продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ в субботу, 3 апреля.

Соглашение продлевали уже четырежды, начиная с 1992 года. Оно является одним из главных правовых инструментов, которое формирует условия для сотрудничества между двумя странами в освоении космоса. Отмечается, что его продление отвечает интересам обеих сторон и поспособствует реализации совместных проектов, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось об отправке на МКС режиссера и актрисы фильма о космосе.

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