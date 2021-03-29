Российские космонавты возьмут на МКС котенка по имени Гав

Фото: Pixabay

Индикатором невесомости экипажа МКС-65 станет игрушечный котенок по имени Гав. Об этом сообщается в официальном аккаунте Роскосмоса в Instagram.

Уточняется, что такое решение принял командир экипажа Олег Новицкий.

— Получается, что щенок ожидает котенка дома. Собачка останется у дочки, а котенок полетит вместе с нами в космос, чтобы потом вернуться, — рассказал космонавт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что режиссера и актрису фильма о космосе, съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС), отправят туда 20 сентября.

Читайте также: Будущие космические туристы прибыли в Россию