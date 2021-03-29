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Российские космонавты возьмут на МКС котенка по имени Гав
Фото: Pixabay

Российские космонавты возьмут на МКС котенка по имени Гав

Анастасия Колоскова

Общество

Индикатором невесомости экипажа МКС-65 станет игрушечный котенок по имени Гав. Об этом сообщается в официальном аккаунте Роскосмоса в Instagram.

Уточняется, что такое решение принял командир экипажа Олег Новицкий.

— Получается, что щенок ожидает котенка дома. Собачка останется у дочки, а котенок полетит вместе с нами в космос, чтобы потом вернуться, — рассказал космонавт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что режиссера и актрису фильма о космосе, съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС), отправят туда 20 сентября.

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