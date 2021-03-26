Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Будущие космические туристы прибыли в Россию
Фото: ЦПК имени Ю.А. Гагарина

Будущие космические туристы прибыли в Россию

Татьяна Плотникова

Общество

В Россию прибыли будущие космические туристы, которые отправятся к Международной космической станции в декабре. Об этом рассказал представитель космического оператора Space Adventures в России Сергей Костенко.

Фамилии космических туристов официально не называют. Также не сообщается, чем им предстоит заниматься в ближайшее время.

Известно, что полет к МКС с участием космических туристов будет осуществлен на корабле «Союз-МС-20». Туристы пробудут на станции 12 суток. Сопровождать их будут космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев, сообщает РИА Новости.

Ранее миллиардер из Японии объявил о наборе попутчиков для полета на Луну.

Читайте также: Отель-«бублик» и космический туризм: смогут ли россияне отдыхать на орбите Земли

МКСкосмоскосмический туризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте