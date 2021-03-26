Будущие космические туристы прибыли в Россию

Фото: ЦПК имени Ю.А. Гагарина

В Россию прибыли будущие космические туристы, которые отправятся к Международной космической станции в декабре. Об этом рассказал представитель космического оператора Space Adventures в России Сергей Костенко.

Фамилии космических туристов официально не называют. Также не сообщается, чем им предстоит заниматься в ближайшее время.

Известно, что полет к МКС с участием космических туристов будет осуществлен на корабле «Союз-МС-20». Туристы пробудут на станции 12 суток. Сопровождать их будут космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев, сообщает РИА Новости.

Ранее миллиардер из Японии объявил о наборе попутчиков для полета на Луну.

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