Мишустин подписал постановление о запуске Единого реестра видов контроля

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы Единого реестра видов контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства в воскресенье, 4 апреля.

Реестр заработает с 1 июля. Его создают в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него включат все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. В реестре будет указано, какие органы осуществляют тот или иной вид контроля.

В результате получится набор данных, который окажется доступным в Едином реестре контрольных мероприятий и ведомственных информационных системах. На ее основе власти смогут принимать управленческие решения. Информация будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям узнать о видах контроля и частоте проверок бизнеса, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось об ужесточении Кабмином наказания за нарушение ПДД.

Читайте также: Правительство РФ одобрило продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе