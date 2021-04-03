Кабмин РФ одобрил ужесточение наказания за нарушение ПДД

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Правительство РФ одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения (ППД) человеком, который уже несет административную ответственность. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 апреля.

Так, правительство постановило внести законопроект в Государственную думу. В части второй статьи 264 УК РФ закрепляются повышенные меры наказания для лиц, нарушивших ППД.

Ранее кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе.

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