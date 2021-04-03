Кабмин РФ одобрил ужесточение наказания за нарушение ПДД
Правительство РФ одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения (ППД) человеком, который уже несет административную ответственность. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 апреля.
Так, правительство постановило внести законопроект в Государственную думу. В части второй статьи 264 УК РФ закрепляются повышенные меры наказания для лиц, нарушивших ППД.
Ранее кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе.
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