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Кабмин РФ одобрил ужесточение наказания за нарушение ПДД
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кабмин РФ одобрил ужесточение наказания за нарушение ПДД

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения (ППД) человеком, который уже несет административную ответственность. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 апреля.

Так, правительство постановило внести законопроект в Государственную думу. В части второй статьи 264 УК РФ закрепляются повышенные меры наказания для лиц, нарушивших ППД.

Ранее кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе.

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