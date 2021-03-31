Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля

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Уточняется, что решения будут принимать главы регионов в соответствии с эпидемиологической обстановкой и спецификой рынков труда.

Дистанционный формат работы подразумевает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России». При этом оформление пособий по безработице происходит через портал госуслуг. Таким образом, гражданам не нужно будет предоставлять документы и справки в очной форме.

Гражданин России может получить пособие по безработице в размере 12 130 рублей, минимальная выплата составляет 1500 рублей, говорится на сайте кабмина.

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