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Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля
Фото: АГНМосква

Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ продлило возможность дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 31 марта.

Уточняется, что решения будут принимать главы регионов в соответствии с эпидемиологической обстановкой и спецификой рынков труда.

Дистанционный формат работы подразумевает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России». При этом оформление пособий по безработице происходит через портал госуслуг. Таким образом, гражданам не нужно будет предоставлять документы и справки в очной форме.

Гражданин России может получить пособие по безработице в размере 12 130 рублей, минимальная выплата составляет 1500 рублей, говорится на сайте кабмина.

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Кабмин РФМихаил Мишустинбезработные
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