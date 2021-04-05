Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
День российской анимации отметят в Музее Победы
Кадр из мультфильма «Голубой щенок»

День российской анимации отметят в Музее Победы

Ольга Маркова

Культура

День российской анимации отмечается в России 8 апреля. Столичный Музей Победы присоединяется к празднованиям и приглашает юных посетителей и их родителей познакомиться с азами рисованной, кукольной и пластилиновой анимации.

Гости музея смогут почувствовать себя в роли режиссера и художника-аниматора и создать свой маленький шедевр на специальных мультстанках.

Участники мероприятия узнают о процессе создания анимационных фильмов от аниматора, режиссера и сценариста Натальи Березовой. Художница работает в жанре рисованной анимации.

В завершение праздника гости увидят ретроспективу анимационных фильмов, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Москино покажет ретроспективу «Дрессировщики жуков»

праздникмультфильмы для детеймастер‑классы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в