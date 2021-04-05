День российской анимации отметят в Музее Победы

Кадр из мультфильма «Голубой щенок»

День российской анимации отмечается в России 8 апреля. Столичный Музей Победы присоединяется к празднованиям и приглашает юных посетителей и их родителей познакомиться с азами рисованной, кукольной и пластилиновой анимации.

Гости музея смогут почувствовать себя в роли режиссера и художника-аниматора и создать свой маленький шедевр на специальных мультстанках.

Участники мероприятия узнают о процессе создания анимационных фильмов от аниматора, режиссера и сценариста Натальи Березовой. Художница работает в жанре рисованной анимации.

В завершение праздника гости увидят ретроспективу анимационных фильмов, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Москино покажет ретроспективу «Дрессировщики жуков»