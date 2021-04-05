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Читатели РГБ смогут посмотреть на отреставрированное Мариинское Евангелие
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Читатели РГБ смогут посмотреть на отреставрированное Мариинское Евангелие

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 1 Карта всех событий

Читатели Российской государственной библиотеки (РГБ) смогут посмотреть на отреставрированное Мариинское Евангелие начала XI века. Об этом рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда на презентации рукописи в Доме Пашкова.

Сейчас в мире существует всего 11 экземпляров рукописи Мариинского Евангелия. Одна из книг теперь находится в РГБ. Дуда уточнил, что в российских библиотеках хранится около десяти миллионов интересных старинных книг.

— Комок в горле от важности этого события. Важность, наверное, вот в чем: книга возвращается хранителям, и не только хранителям — она будет доступна исследователям, читателям Ленинки, и это очень символично. Я думаю, что это начало очень большого пути, мы бы очень хотели привлечь внимание к тому, что в российских библиотеках находятся несметные богатства, — сказал Дуда.

Рукопись реконструировали в течение двух лет. В понедельник, 5 апреля, книгу передали хранителям.

— Так как отсутствовал переплет, мы разработали и внедрили экзопереплет для того, чтобы книга и в дальнейшем лучше сохранилась, и все это мы сделали благодаря нашим реставраторам, — подчеркнул начальник управления обеспечения сохранности фондов РГБ Александр Сошнин.

Кроме того, специалисты реставрировали пергамент и миниатюры, пишет агентство городских новостей «Москва».

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