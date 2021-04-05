Читатели РГБ смогут посмотреть на отреставрированное Мариинское Евангелие
— Комок в горле от важности этого события. Важность, наверное, вот в чем: книга возвращается хранителям, и не только хранителям — она будет доступна исследователям, читателям Ленинки, и это очень символично. Я думаю, что это начало очень большого пути, мы бы очень хотели привлечь внимание к тому, что в российских библиотеках находятся несметные богатства, — сказал Дуда.
Рукопись реконструировали в течение двух лет. В понедельник, 5 апреля, книгу передали хранителям.
— Так как отсутствовал переплет, мы разработали и внедрили экзопереплет для того, чтобы книга и в дальнейшем лучше сохранилась, и все это мы сделали благодаря нашим реставраторам, — подчеркнул начальник управления обеспечения сохранности фондов РГБ Александр Сошнин.
Кроме того, специалисты реставрировали пергамент и миниатюры, пишет агентство городских новостей «Москва».
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