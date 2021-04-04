Москвичам рассказали про организации, которые сохраняют культурное наследие города

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Более 8,5 тысячи объектов культурного наследия расположены в столице. Изучением и уходом за ними занимаются не только специалисты городского департамента культурного наследия, но и общественные организации.

Российская ассоциация реставраторов (РАР)

Она была основана в 2004 году, в ней состоят десятки реставрационных компаний и проектных институтов. РАР помогает своим членам в вопросах сохранения объектов культурного наследия, а также взаимодействует с органами власти для внесения изменений в законодательство. Участники РАР получили награды за реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ.

Также ассоциация ставит своей целью воспитание нового поколения архитекторов и реставраторов, используя опыт пожилых специалистов. Есть даже проект для детей в возрасте от шести до 11 лет, в рамках которого проходят занятия и мастер-классы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Союз реставраторов России

Представители организации приложили руку к ремонту мест, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Специалисты нашей организации реставрировали, например, Московский Кремль, собор Василия Блаженного. Это такие яркие объекты, которые стали не только символом города, но и всей страны, — рассказал президента союза Вячеслав Фатин.

Благодаря соглашению союза с несколькими профильными учебными организациями, студенты смогут получить навыки по реставрации и консервации в специальном центре профессиональной подготовки. Союз дважды был оператором крупного международного профильного форума Denkmal.

«Вспомнить все»

Движение появилось в столице в 2012 году. Первым ее проектом стала реставрация старинной вывески «Аптека» на Малой Бронной улице. В среднем специалисты восстанавливают одну вывеску за месяц–полтора.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Поскольку мы собираем деньги с помощью краудфандинга, то мы понимаем: если будем реставрировать несущественный, пусть даже и кажущийся нам важным маленький барельефчик, мы не соберем на это денег. Вещь должна быть уникальной, она должна «зажигать» не только нас, но и остальных людей, которые на это скидываются, — приводит слова главы движения Натальи Тарнавской официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно о проведении дня культурного наследия в выставочных залах столицы.

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