Вылетевший из Казани самолет совершил техническую посадку в Шереметьеве

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет, вылетевший из Казани в Стамбул, был направлен на техническую посадку в аэропорт Шереметьево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель пресс-службы международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

— Пятого апреля рейс, следовавший по маршруту Казань — Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен в Шереметьево на техническую посадку, — сказал Гатауллин.

Что стало причиной экстренных мер, собеседник «ВМ» не уточнил.

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