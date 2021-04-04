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Пассажиров эвакуировали из самолета в аэропорту Варшавы из-за сообщения о бомбе
Фото: pixabay.com

Пассажиров эвакуировали из самолета в аэропорту Варшавы из-за сообщения о бомбе

Юлия Курганова

Происшествия

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, который прибыл в Варшаву из Стамбула, эвакуировали из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщила в воскресенье, 4 апреля, пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

Она отметила, что в настоящее время проводятся мероприятия по проверке самолета, пока никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

— Все указывает на то, что это была анонимная шутка, — заявила Белец-Янас.

По ее словам, на борт воздушного судна еще должен подняться специалист со служебной собакой, чтобы проверить самолет на наличие взрывоопасных веществ, передает Польское агентство печати.

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