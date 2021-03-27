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Семнадцать человек пострадали при взрыве бомбы около мэрии в Колумбии
Фото: youtube.com

Семнадцать человек пострадали при взрыве бомбы около мэрии в Колумбии

Юлия Курганова

Происшествия

В муниципалитете Коринто в Колумбии автомобиль с бомбой взорвался возле здания мэрии. В результате взрыва пострадали всего 17 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила местная газета El Tiempo.

Уточняется, что машина со взрывчаткой была припаркована между полицейским участком и зданием мэрии.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

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