Семнадцать человек пострадали при взрыве бомбы около мэрии в Колумбии

Фото: youtube.com

В муниципалитете Коринто в Колумбии автомобиль с бомбой взорвался возле здания мэрии. В результате взрыва пострадали всего 17 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила местная газета El Tiempo.

Уточняется, что машина со взрывчаткой была припаркована между полицейским участком и зданием мэрии.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Читайте также: Шесть человек пострадали при подрыве самодельной бомбы в американской школе