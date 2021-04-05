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«Мне страшно»: Хаматова эмоционально рассказала о своем опыте материнства
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Мне страшно»: Хаматова эмоционально рассказала о своем опыте материнства

Виктория Федотова

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Актриса Чулпан Хаматова рассказала о том, как воспитывает трех дочерей. В интервью журналистке Ксении Собчак она заявила, что собиралась быть матерью, дающей свободу детям, но получилась «среднестатистической» матерью.

— Мне всегда казалось, что я буду мама про свободу, что хотите, то и делайте, только проявляйтесь, буду принимать всегда точку зрения детей. Выяснилось, что я оказалась такой скучной, такой среднестатистической, стандартной. Не строгая, но какая-то мама, обычная мама. Никакой свободы, которой я себе представляла, я дать не могу. Мне страшно, а чем это закончится, она же не понимает, что делает, — пояснила Хаматова.

Она «на сто шагов» прогнозирует действия дочерей и видит «чудовищные сценарии», вместо того, чтобы расслабиться. Хаматова все время себя одергивает, понимая, что у дочерей своя жизнь, это оказалось самым тяжелым, взять и отпустить их.

Видео опубликовано на YouTube.

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