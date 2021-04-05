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Хаматова объяснила Собчак, за что не может простить себя
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Хаматова объяснила Собчак, за что не может простить себя

Виктория Федотова

Звезды

Актриса Чулпан Хаматова рассказала журналистке Ксении Собчак о своем последнем разговоре с Галиной Волчек. По ее словам, художественный руководитель театра «Современник» больше верила слухам, «которые клубились вокруг нее», чем актрисе. У них произошел жесткий разговор, после которого Хаматова до сих пор не может себя простить.

— Когда я стала ее вторым помощником. Я отвечала за ремонт, в творческую составляющую я лезть не хотела. В плане был ремонт закулисья, очень опосредованный. Я уговорила Галину Борисовну, что так не должно быть, люди проводят там по 12 часов в день, это должен быть достойный ремонт, она согласилась, — пояснила Хаматова.

Актриса пояснила, что на деревянные вставки не хватило денег, она предупредила спонсора Алишера Усманова, и тот предложил прислать смету.

— Через какое-то время мне звонят от Алишера Усманова и сказали: «Звонила Галина Борисовна и сказала не обращать внимания на ваши просьбы, мы не будем это оплачивать». Я позвонила ей, сказала, подождите, давайте я попрошу другого человека. Мы не будем делать ремонт? Не будем. Тогда мое нахождение на этой должности не имеет смысла. Это был наш последний разговор, — вспомнила Хаматова.

По ее словам, Волчек свернула разговор, сославшись на то, что ей нужно пить лекарства. Хаматова сразу обиделась, у нее была «ультимативная тональность», о которой она жалеет.

На вопрос Собчак, простила ли себя Хаматова за тот резкий разговор с Волчек, актриса ответила отрицательно.

Видео опубликовано на YouTube.

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