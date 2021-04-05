Международный день супа: названы три оригинальных рецепта горячего блюда

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Многие страны отмечают Международный день супа 5 апреля. Основной идеей праздника является желание привлечь внимание людей к пользе данного блюда.

Суп стал неотъемлемой частью рациона любого человека. Дело в том, что если его не употреблять, то здоровье человека будет под угрозой. Так, горячий суп способствует правильной работе желудочно-кишечного тракта, а также придает энергию организму.

В кухне каждой страны существуют свои уникальные рецепты первых блюд. Например, в Грузии любят есть острое харчо, а в Испании — прохладный томатный гаспачо. В свою очередь французы часто едят луковый суп.

Айнтопф

Это блюдо любят в Германии. Оно представляет собой сытный наваристый суп, похожий по своему составу на русский гороховый, а по консистенции — на рагу. Для его приготовления хозяйке понадобятся: свинина, курица, чечевица, горох, картофель, корень сельдерея, тыква, лук, морковь, копченые колбаски и приправы.

Курицу нужно пожарить вместе со свининой, затем добавить к ним лук и морковь. Овощи надо обжарить до золотистого цвета. Все это необходимо дозалить бульоном и довести до кипения. Потом в кастрюлю добавить промытые горох и чечевицу, нарезанную картошку, тыкву и корень сельдерея.

Содержимое еще раз залить бульоном и варить в течение 20 минут. Перед подачей на стол можно добавить копчености и зелень.

Йогуртовый суп

Это необычное блюдо ценят в Турции. Его варианты также встречаются в Иране, Ираке и странах Западной Азии.

Для его приготовления нужно иметь натуральный йогурт, томатную пасту, паприку, мяту, сливочное масло, муку, яйцо и рис. Для начала нужно отварить рис. Потом в миске надо соединить яйцо, воду, муку и йогурт. Готовую смесь довести до кипения. Далее на отдельной сковороде растопить масло, добавить к нему мяту, паприку и томатную пасту. Все это нужно обжарить.

В массу с йогуртом положить отваренный и подсоленный рис, а также влить мятную заливку. Все тщательно перемешать. Блюдо готово — его можно подавать, отмечает Nation News.

Холодный клубничный суп

Этот суп распространен в Европе. Он прекрасно подойдет для утоления голода в знойный день. Кроме того, его полюбят и взрослые, и дети. В меру сладкий и прохладный, он сможет удивить гостей.

Для него нужно подготовить клубнику, сахар, молоко, сливки и кукурузный крахмал. В первую очередь надо тщательно промыть ягоды и очистить их от листьев. После этого протереть их через сито или пробить блендером. В кастрюле разогреть часть молока с сахаром. На слабом огне довести до кипения. В оставшееся молоко добавить крахмал, а потом влить его в горячую сладкую часть супа.

В получившуюся молочную смесь нужно добавить клубничное пюре и все тщательно перемешать. Суп довести до кипения, потом остудить до комнатной температуры и поставить на ночь в холодильник.

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