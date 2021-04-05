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Стали известны даты ночных репетиций парада Победы в Москве
Фото: Минобороны РФ

Стали известны даты ночных репетиций парада Победы в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В Москве 29 апреля и 4 мая пройдут ночные репетиции парада Победы. Об этом рассказал военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

По его словам, генеральная репетиция состоится 7 мая.

— На Красную площадь мы переместимся 29 апреля — будет первая ночная тренировка, 4 мая — вторая ночная тренировка, 7 мая — генеральная репетиция, — цитирует ТАСС Селезнева.

Он отметил, что механики-водители будут отрабатывать слаженные выезд на Красную площадь. Селезнев добавил, что сейчас подготовка к параду идет без проблем, а личный состав готов к мероприятию.

В дни репетиции парада в Москве перекроют движение на некоторых улицах, пишет ТАСС.

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