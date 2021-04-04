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Молодежный оркестр Росгвардии выступит для посетителей Музея Победы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Молодежный оркестр Росгвардии выступит для посетителей Музея Победы

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 4 апреля, в зале Полководцев Музея Победы пройдет сольный концерт молодежного оркестра-студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии России. Выступление состоится в рамках всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В программе прозвучит музыка Георгия Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель», «Цветущий май», «Рио-Рита», «Утомленное солнце», фантазия на песню из репертуара группы «Любе», попурри на темы из картины «Гардемарины, вперед!», «Вальс» из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и «Барыня». Вместе с полуфиналистом проекта «Голос» Кириллом Сусловым и актером Артемом Войсом оркестр исполнит композиции «Дети войны», «Твои следы», «Журавли» и «Смуглянка».

Молодежный оркестр Росгвардии выступит для посетителей Музея Победы

Посетители музея смогут посмотреть выступление бесплатно, мероприятие начнется в 14:00.

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