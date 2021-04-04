Более 100 танцевальных пар встретились на «Весеннем балу» в Музее Победы

Пары танцевали мазурку, испанскую кадриль, танго, польку, падеграс и вальсы / Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в субботу, 3 апреля, прошел «Весенний бал». В Зале Полководцев собрались более 100 танцевальных пар из Москвы, Подмосковья, Рязани и других городов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Во время четырехчасового бала пары станцевали польку, танго, мазурку, испанскую кадриль, падеграс и вальсы.

Среди собравшихся 200 любителей исторических танцев были молодежь и люди преклонных лет. Интерес к бальным традициям XIX-XX веков объединил людей самых разных поколений: самым юным участникам бала — 15 лет, а самым опытным — 80.

— Балы нужны людям! Сегодня, как и сто-двести лет назад, выходят в свет, чтобы познакомиться, пообщаться с противоположным полом в неформальной обстановке, — рассказал распорядитель бала Вячеслав Гуральник.

Он отметил, что любой бал поклонники исторических танцев ждут с нетерпением: к нему готовятся, разучивают новые «па», выбирают наряды, чтобы на несколько часов погрузиться в атмосферу эпохи.

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