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Музей Победы проведет традиционный «Весенний бал»
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы проведет традиционный «Весенний бал»

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы впервые после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, проведет традиционный «Весенний бал».

В торжественном Зале Полководцев соберутся более 200 участников из Москвы, Калуги, Клина, Серпухова, Рязани и других городов России — участников военно-патриотических и исторических клубов, воспитанников кадетских корпусов и любителей балов.

Посетители Музея Победы смогут стать зрителями бала бесплатно. «Весенний бал» пройдет в субботу, 3 апреля, начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Музея Победы в апреле покажет документальные фильмы о ветеранах-москвичах.

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