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Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет фильмы о ветеранах-москвичах
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет фильмы о ветеранах-москвичах

Татьяна Плотникова

История

В апреле в онлайн-кинотеатре Музея Победы пройдут показы документальных фильмов о москвичах — участниках Великой Отечественной войны.

Зрителям покажут 12 серий проекта «Моя война», в рамках которого у ветеранов взяли интервью. В апреле виртуальные посетители онлайн-кинотеатра «Поклонка» познакомятся с историями фронтовиков из Москвы.

В частности, интернет-пользователи услышат рассказ легендарного разведчика Алексея Ботяна и освободителя Освенцима Ивана Мартынушкина, Героя Советского Союза Сергея Решетова и сына полка Николая Имчука.

Показы фильмов пройдут 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 и 29 апреля. Посмотреть картины можно на официальном сайте Музея Победы.

Ранее Музей Победы пригласил москвичей принять участие в конкурсе «Открытка Победы».

Читайте также: Съемки фильма о героях Московского народного ополчения обсудили в Музее Победы

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