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Москвичей пригласили принять участие в конкурсе «Открытка Победы»
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Москвичей пригласили принять участие в конкурсе «Открытка Победы»

Татьяна Плотникова

История

Музей Победы и Почта России дали старт всероссийскому конкурсу рисунков «Открытка Победы». В рамках конкурса москвичам предлагают нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте.

Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.

Лучшие работы, выбранные экспертным жюри и народным голосованием, лягут в основу лимитированной серии праздничных открыток. Наборы таких коллекционных открыток победителям пришлет Почта России.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике. Жюри предстоит оценить творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).

Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля, до 9 мая жители всех регионов России смогут проголосовать за любимые рисунки, а также отправить их в онлайн-формате своим близким. Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители — наборы отпечатанных коллекционных открыток и другие призы.

Подробности о конкурсе «Открытка Победы» опубликованы на официальном сайте Музея Победы.

Ранее стало известно, что Музей Победы продлил время работы открытых площадок.

Читайте также: Москвичей пригласили на выставку «Победный голос музыки»

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