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Музей Победы продлил время работы открытых площадок
Фото: youtube.com

Музей Победы продлил время работы открытых площадок

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С четверга, 1 апреля, открытые площадки Музея Победы будут работать дольше. Из-за увеличения продолжительности светового дня у посетителей музея появятся два дополнительных часа на осмотр образцов военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, со вторника по воскресенье открытые площадки будут работать с 10:00 до 20:00, приобрести билеты можно до 19:30.

Посетители могут осмотреть две экспозиции под открытым небом — «Площадка военной техники 30-40 гг. ХХ века» и «Площадка военной техники 50-80 гг. ХХ века». Здесь представлено около 400 образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны и второй половины ХХ столетия.

Отмечается, что число посетителей открытых площадок традиционно увеличивается с установлением теплой погоды. Наибольшей популярностью у москвичей и гостей столицы пользуется программа «Оружие Победы».

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