Съемки фильма о героях Московского народного ополчения обсудили в Музее Победы

Фото:ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Потомки участников Московского народного ополчения встретились в столичном Музее Победы с гендиректором студии «Военфильм» и режиссером Игорем Угольниковым, который займется съемками ленты о подвиге героев.

Угольников рассказал родственникам ополченцев о творческом замысле ленты, ходе работы над сценарием, о помощи историков и военных консультантов. Режиссер также выслушал мнения о том, что должно быть отражено в картинее.

— Сейчас мы делаем первые шаги в работе, и для нас очень важно, чтобы наши персонажи — это реальные люди, поэтому все факты должны быть достоверны, — отметил Игорь Угольников.

Участники встречи обсудили необходимость сохранения памяти о подвиге Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Гости также побывали на экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».

Затем участники встречи записали обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с благодарностью за то, что новая станция метро получила название «Народное ополчение».

— Это очень важно и для нас, потомков, и для молодежи. Память о Московском народном ополчение должна быть в Москве, стране и мире, — говорится в обращении.

Создание фильма о Московском народном ополчении поддержал Президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет созданные юными москвичами фильмы.

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