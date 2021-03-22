Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет созданные юными москвичами фильмы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 23 марта, онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет короткометражный фильм, рассказывающий о блокадном Ленинграде глазами современных подростков. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Фильм «Ольга Берггольц. Блокадная муза» сняли ребята 12–16 лет из московского детского творческого объединения «Ракурс». В годы блокады Берггольц стала олицетворением стойкости Ленинграда. Люди собирались возле репродукторов для того, чтобы услышать ее стихи, вселяющие надежду.

Также в четверг, 25 марта, онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет своим зрителям короткометражку «Ленинградский салют Победы».

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