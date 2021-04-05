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Специальные браслеты для поиска пропавших людей представили в Москве
Фото: freepik.com

Специальные браслеты для поиска пропавших людей представили в Москве

Кирилл Николаев

Город

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», эксперт Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Олег Леонов в понедельник, 5 апреля, презентовал проект технологичного браслета с личными данными о владельце для поиска пропавших людей.

Инициаторы проекта нашли способ сделать так, чтобы на улице, в транспорте и в общественных местах человек мог получить помощь. Они предложили специальный браслет с технологией NFC (технология ближней бесконтактной связи) и QR-кодом.

— Назначение браслета — это хранение данных о владельце и контакт его близких, — цитирует Леонова агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что родственники с помощью телефона смогут запрограммировать данные в браслеты. Им будет необходимо ввести всю необходимую информацию о человеке. При необходимости можно указать о заболевании или дополнительный телефон родственников.

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