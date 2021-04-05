Путин подписал закон о штрафах за реабилитацию нацизма в интернете

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о штрафах за реабилитацию нацизма в Сети. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Согласно документу, за реабилитацию нацизма в интернете и распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства предусматривается штраф. Для юридических лиц размер штрафа составит от трех до пяти миллионов рублей.

Также Путин подписал закон, ужесточающий уголовное наказание за оскорбление ветеранов в Сети.

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