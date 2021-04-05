Владимир Путин обсудит с Николом Пашиняном решение проблем в Карабахе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном решение проблем в Нагорном Карабахе, а также интеграционные процессы. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— 7 апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, — говорится в сообщении.

В числе прочего лидеры стран обсудили шаги решения проблем в контексте восстановления связей в экономической и транспортной сферах, пишет РИА Новости.

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