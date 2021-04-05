Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владимир Путин обсудит с Николом Пашиняном решение проблем в Карабахе
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин обсудит с Николом Пашиняном решение проблем в Карабахе

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном решение проблем в Нагорном Карабахе, а также интеграционные процессы. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— 7 апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, — говорится в сообщении.

В числе прочего лидеры стран обсудили шаги решения проблем в контексте восстановления связей в экономической и транспортной сферах, пишет РИА Новости.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: МИД РФ оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир ПутинНагорный КарабахНикол Пашинян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в