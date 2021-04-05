Владимир Путин подписал закон о госзащите росгвардейцев и борцов с террором

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому госслужащих Вооруженных сил РФ, боровшихся с терроризмом, участники спецопераций, а также сотрудников Росгвардии включают в перечень лиц, которые подлежат государственной защите. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщается на официальном портале правовой информации.

Указ вносит изменения в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Согласно документу, произойдет расширение списка лиц, которые будут находиться под госзащитой. В перечень войдут федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки России — участники специальных операций.

Кроме того сотрудники национальной гвардии России также подлежат государственной защите, говорится в опубликованном документе.

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