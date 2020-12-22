Госдума приняла закон об усилении защиты личных данных правоохранителей и военных

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон об усилении защиты личных данных сотрудников правоохранительных органов и военных. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно документу, подобная мера может применяться в случае появления угрозы посягательства на жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью. Список лиц, в отношении которых может применяться подобная мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению госзащиты.

Ранее Госдума приняла закон о едином номере для всех экстренных служб. Речь идет о коротком экстренном номере «112». По нему можно бесплатно совершить звонок, обратившись, например, и к газовщикам, и в скорую.

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