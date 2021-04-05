Путин подписал закон о лишении свободы сроком до пяти лет за оскорбление ветеранов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов, предусматривающие лишение свободы сроком до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей. Документ опубликовали в понедельник, 5 апреля, на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в статью 354 (прим. 1) УК РФ.

Известно, что в Уголовный кодекс была введена ответственность за публичное унижение чести и достоинства ветерана ВОВ. Преступление предусматривает штраф в размере до трех миллионов рублей, либо в размере доходов виновного за последние три года, либо исправительные работы.

Для юридических лиц в кодексе будет предусмотрена ответственность за распространение фактов, которые отрицали бы сведения, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».

Кроме того, в закон вводится наказание за распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе с помощью средств массовой информации и интернета. За такие правонарушения гражданину грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.

Закон предусматривает для юридических лиц штраф в размере от 400 тысяч рублей до 1 миллиона за распространение неуважительных сведений о памятных датах России и публичное осквернение символов воинской славы страны. Этот пункт закона дополняется положениями о «публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». Штраф будет увеличен и составит от 3 до 5 миллионов рублей, следует из закона.

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